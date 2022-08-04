Донецк, 4 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. По Петровскому району Донецка украинские войска открыли огонь. Об этом 4 августа сообщили представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

По данным представительства, в 6:25 зафиксирована атака из миномёта по Петровскому району Донецка. Украинские войска открыли огонь с позиций в Марьинке. Всего выпущено шесть мин калибра 120 мм.