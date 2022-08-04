Сеул, 4 августа 2022, 08:40 — REGNUM В первой половине 2022 года номинальная стоимость порванных, выброшенных или сожженных купюр и монет в Южной Корее, составила 1,16 трлн вон (~$877 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, номинальная стоимость поврежденных купюр составила 1,15 трлн вон (~$884 млн), а монет — 2,5 млрд вон (~$1,9 млн).
Известно, что с января по июнь в стране было испорчено 191,66 млн купюр и монет, что на 14,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ЦБ отмечают, что сокращение показателя произошло в связи со спадом популярности наличных денег из-за пандемии коронавируса и ростом зависимости от кредитных карт и других способов безналичного расчета.
Отмечается, что больше всего в стране было испорчено купюр номиналом 10 000 вон (54,9%). Среди монет самыми распространёнными были монеты номиналом 10 вон (42,9%).