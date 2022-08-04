Сеул, , 08:40 — REGNUM В первой половине 2022 года номинальная стоимость порванных, выброшенных или сожженных купюр и монет в Южной Корее, составила 1,16 трлн вон (~$877 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон The Bank of Korea

Согласно опубликованным данным, номинальная стоимость поврежденных купюр составила 1,15 трлн вон (~$884 млн), а монет — 2,5 млрд вон (~$1,9 млн).

Известно, что с января по июнь в стране было испорчено 191,66 млн купюр и монет, что на 14,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ЦБ отмечают, что сокращение показателя произошло в связи со спадом популярности наличных денег из-за пандемии коронавируса и ростом зависимости от кредитных карт и других способов безналичного расчета.

Отмечается, что больше всего в стране было испорчено купюр номиналом 10 000 вон (54,9%). Среди монет самыми распространёнными были монеты номиналом 10 вон (42,9%).