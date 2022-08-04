Нью-Йорк, США, 4 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. На законных основаниях вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Северная Корея, которая обладает правом на самооборону. Об этом говорится в обнародованном 3 августа заявлении постпредства КНДР при ООН.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

При этом такой комментарий был дан северокорейским постпредством при ООН в ответ на ряд выпадов, прозвучавших в адрес Пхеньяна на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции ДНЯО.

«КНДР вышла из ДНЯО через легитимную процедуру в рамках соответствующей статьи договора. Соответственно, никто не имеет права или основания обвинять КНДР, обладающую ядерным оружием страну и не являющуюся государством — участником ДНЯО, в реализации права на самооборону», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что американские представители якобы готовы вести переговоры с Северной Кореей по сворачиванию её ядерной программы на любой территории и в любое время.