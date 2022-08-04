Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Российские войска охраняют Запорожскую АЭС (ЗАЭС), станция работает в штатном режиме, однако действия Украины угрожают ядерной безопасности. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Станция работает в штатном режиме, персонал выходит на работу как в обычное мирное время», — сказал Вишневецкий.

По его словам, украинские военные продолжают атаковать станцию, что говорит о нацеленности Киева на создание предпосылок для ядерной катастрофы. Так, 18 и 20 июля район АЭС атаковали украинские беспилотники.

Киевский режим угрожает ядерной безопасности на собственной территории, это лишь часть примеров, добавил дипломат.

Читайте также: В МИД России рассказали о ситуации вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС