Лондон, , 08:35 — REGNUM Нефтяные цены отскочили вверх от многомесячных минимумов на фоне опасений из-за возможного дефицита нефти, передает Reuters.

Добыча нефти ptra

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 42 цента, или на 0,4%, до $97,20 за баррель к 05:50 по московскому времени 4 августа, а фьючерсы на нефть WTI подорожали на 49 центов, или на 0,5%, до $91,15.

На предыдущей сессии оба маркерных сорта упали до самых низких уровней с февраля 2022 года, после того как данные из США показали неожиданный рост запасов сырой нефти и бензина на прошлой неделе, а также после того, как ОПЕК+ согласилась повысить уровень добычи нефти на 100 000 баррелей в день, что соответствует примерно 0,1% мирового спроса на нефть.

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