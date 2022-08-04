Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии по итогам июля 2022 года составил 12,8%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 августа на сайте организации.

Инфляция © ИА REGNUM

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем за год в июле повысились на 16,4% (по итогам июня — на 21,8%), что увеличило уровень инфляции на 5,25 процентных пункта.

Цены на услуги транспорта в стране в среднем выросли на 20,6% (в июне — на 19,4%), что увеличило уровень инфляции на 2,46 процентных пункта. Также значительно выросли цены на остуживание в ресторанах и гостиницах (14,3%) и на услуги ЖКХ (13,3%).

Напомним, в марте уровень годовой инфляции в Грузии составил 11,8%, в апреле — 12,8%, в мае — 13,3%, в июне — 12,8. По прогнозу Нацбанка, к концу года снижение темпов инфляции будет значительней.

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