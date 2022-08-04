Токио, 4 августа 2022, 08:34 — REGNUM Власти Японии намерены сохранить участие Токио в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после нового постановления правительства России, заявил министр экономики, торговли и промышленности этой страны Коити Хагиуда.
Как сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта «Сахалин — 2» будет создано новое ООО, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 2 августа.
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