Токио, , 08:34 — REGNUM Власти Японии намерены сохранить участие Токио в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после нового постановления правительства России, заявил министр экономики, торговли и промышленности этой страны Коити Хагиуда.

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

«Что касается проекта «Сахалин-2», то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», — сказал он журналистам, комментируя постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта «Сахалин — 2» будет создано новое ООО, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 2 августа.

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