Ульяновск, 4 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении иностранца, которого обвинили в совершении ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Перед судом предстанет 31-летний житель Казахстана. ДТП произошло 24 апреля 2022 года на трассе, связывающей Москву с Челябинском и проходящей через регионы Поволжья.

По версии следствия, фигурант уголовного дела при управлении грузовым седельным тягачом на полосе встречного движения столкнулся с машиной марки МАН. В результате ДТП водитель последней скончался на месте происшествия.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновске взят под стражу местный житель, которого обвинили в гибели младенца в ДТП. Ещё четверым оказана медицинская помощь. Следствие полагает, что на момент аварии мужчина был нетрезв.

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