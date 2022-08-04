Водителям советуют поскорее менять продлённые до 2025 года права
Москва, 4 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Водительские права, срок действия которых продлён до 2025 года, лучше поменять заранее. Об этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм».
Срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлён на три года постановлением российского правительства. Такое решение призвано поддержать водителей в текущей экономической ситуации. Эксперты советуют не тянуть с заменой водительского удостоверения, чтобы не столкнуться с очередями.
«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года», — пояснила Спиридонова.
Она добавила, что и продлённые, и новые права имеют равную юридическую силу. Срок действия заменённых прав — десять лет.
Читайте также: Госдума признает водительские права, выданные в Армении