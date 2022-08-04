Москва, 4 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Водительские права, срок действия которых продлён до 2025 года, лучше поменять заранее. Об этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлён на три года постановлением российского правительства. Такое решение призвано поддержать водителей в текущей экономической ситуации. Эксперты советуют не тянуть с заменой водительского удостоверения, чтобы не столкнуться с очередями.

«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года», — пояснила Спиридонова.

Она добавила, что и продлённые, и новые права имеют равную юридическую силу. Срок действия заменённых прав — десять лет.

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