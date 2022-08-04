Уфа, 4 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Башкирии выполнили 40% объема от запланированных дорожных работ в регионе. Об этом 4 августа сообщил глав республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог

Хабиров напомнил, что в текущем году в регионе намерены отремонтировать 197 региональных и межмуниципальных дорог общей протяжённостью 349 км.

По его словам, к концу 2027 года в Башкирии нужно довести до нормативного состояния 85% дорог.

«Для этого нам надо отремонтировать ещё 985 км дорог — кроме тех 450 км, которые мы заложили в территориальный заказ на 2022−2024 годы», — пояснил он, отметив, что состояние дорог муниципального и местного значения зачастую хуже состояния дорог федерального и республиканского значения.

Глава региона подчеркнул, что очень часто на местах не хватает средств на ремонтные работы.

«И мы приняли решение дополнительно выделить муниципалитетам по пять миллионов рублей на поддержание местных дорог», — сообщил он.