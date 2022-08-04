Баку, , 14:02 — REGNUM Азербайджан, воспользовавшись ситуацией, сложившейся в мировой политике, будет пытаться захватить у Армении всё большие территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев Tccb.gov.tr

Ильхама Алиева мы не можем. Алиев приезжал в Москву, мы уже достигали с ним неких договорённостей, и даже на полях европейских переговорных процессов приходили к некому консенсусу, но Азербайджан всё равно пытается дестабилизировать обстановку и останавливаться он не будет. Аслан Рубаев Я думаю, что Азербайджан не отстаёт от трендов. Обратите внимание, что у нас эта неделя достаточно богата событиями: обострение в Косово, обострение ситуация вокруг Тайваня и, азербайджанцы в своей, присущей им манере, под шумок, достаточно подло пытаются, что называется, половить рыбку в мутной воде. Они делают это в надежде на то, что мировые лидеры и мировое внимание сосредоточены отнюдь не азерабайджанско-армянском конфликте, а на более глобальных вещах. Для них это шанс, как они это видят, заполучить ещё больше земель. Азербайджан сейчас почувствовал свою победу, что за ним стоит Турция со своими достаточно эффективными беспилотниками «Байрактар». И подобные провокации со стороны Азербайджана, конечно, будут продолжаться. Очевидно уже, что верить обещанияммы не можем. Алиев приезжал в Москву, мы уже достигали с ним неких договорённостей, и даже на полях европейских переговорных процессов приходили к некому консенсусу, но Азербайджан всё равно пытается дестабилизировать обстановку и останавливаться он не будет.

Напомним, что азербайджанские войска с 1 августа ведут огонь по армянским позициям на линии противостояния в Нагорном Крабахе и вдоль границы с Арменией.