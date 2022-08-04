Сан-Хосе, США, , 08:31 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Тэйлор Таунсенд в матче второго круга турнира в Сан-Хосе (США). Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Дарья Касаткина si.robi

Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

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