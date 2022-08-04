Екатеринбург, 4 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Свердловское управление Роспотребнадзора за 2021-2022 учебный год составило 821 протокол об административном правонарушении из-за некачественного питания школьников. Поставщиков оштрафовали на 1,67 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Школьное питание

Наиболее частыми нарушениями стали несоблюдение технологии приготовления блюд, а также нарушение требований к качеству и безопасности пищевого сырья. По факту выявленных нарушений внесено 688 штрафов на суму 4,64 млн рублей. Кроме того, специалисты сняли с реализации 93 кг некачественной продукции.

Свердловчане неоднократно жаловались на качество питания в школьных столовых. В ведомстве за 2021-2022 учебный год зарегистрировали 22 жалобы. В трёх случаях факт нарушений подтвердился.