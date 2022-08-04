Миасс, Челябинская область, 4 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура организовала проверку по факту ухудшения самочувствия 32 детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Еланчик». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Обращения были зафиксированы 2 августа в медпункте лагеря. Предположительно, причиной ухудшения состояния здоровья стало отравление. К проверке привлечены также сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ЧП завели уголовное дело. Ход его расследования поставили на контроль в центральном аппарате СКР.