Улан-Удэ, 4 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии эпидемиологическая служба рекомендовала жителям носить маски в общественных местах и транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба.

Полина Серова ИА REGNUM Масочный режим в кафе

По словам главного санврача республики Сергея Ханхареева, рост числа больных наблюдается с середины июля. При этом заболеваемость среди пожилых граждан выросла в два раза.

«Поэтому сейчас актуальным остается усиление дезинфекционного режима, проветривание помещений, соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование антисептиков, тщательное мытье рук, также рекомендуется ношение масок в людных местах, в общественном транспорте», — отметил он.