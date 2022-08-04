Москва, , 08:27 — REGNUM Количество инструкторов из России будет увеличено в силовых структурах Центральноафриканской республики. Об этом сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Военные ЦАР Kayikwamba

Он рассказал, что со стороны руководства ЦАР поступил соответствующий запрос.

«Да, действительно мы получили запрос от руководства ЦАР с просьбой интенсифицировать подготовку силовых структур, чтобы ещё больше повысить безопасность мирного населения на всей территории страны, — приводит слова Иванова РИА Новости. — Мы проанализировали этот запрос и дали согласие на расширение сотрудничества».

По его словам, СОМБ увеличит количество инструкторов в африканской республике.