Белогорск, Амурская область, , 08:28 — REGNUM Несоответствие микробиологическим нормативам выявили специалисты управления Роспотребенадзора Амурской области в реке Томь возле Белогорска. Купаться в ней запрещено, сообщило ИА AmurLife.

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Коммунальный мост через реку Томь Alexei Rudoy

Пробы воды брали в микрорайоне Амурсельмаш и возле улицы Чехова. Оказалось, что вода там не соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН. Анализ обнаружил термотолерантные колиформные бактерии в количестве выше нормативных.

Купание в реке Томь может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле были выявлены самые грязные водоёмы Ростовской области. Не соответствовала нормативам вода в водоёмах Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского и Неклиновского районов.