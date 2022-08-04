Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Участвовать в работе над вопросом ядерного разоружения в мире должны не только ядерные государства. Неядерные страны также способны внести ощутимый вклад в снижение напряжённости. Об этом в ходе выступления на круглом столе по ядерному разоружению в Хиросиме заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

Julius C Голубь мира

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«Выступаем за подключение к процессу сокращения ядерных вооружений всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом. Неядерные государства не в меньшей мере, чем ядерные, способны обеспечить прогресс в направлении ядерного разоружения, внося свой вклад в общее снижение уровня международной напряжённости, укрепление стабильности и продвижение глобальной разоруженческой повестки дня», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Россия неизменно привержена политико-дипломатическим методам обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности, а также последовательно выступает за диалог в различных форматах по тематике контроля над вооружениями и ядерного разоружения.

«В целях создания предпосылок для дальнейшего ядерного разоружения открыты к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами», — добавил посол, указав, что «такой диалог должен быть обязательно выстроен на основе равноправия и учета интересов всех сторон».

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Галузин отметил дефицит совместных усилий по поиску взаимоприемлемых решений. Вместо этого наблюдается стремление к однобоким преимуществам и попытки политизации дискуссий, констатировал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что для России немедленный отказ от ядерного оружия совершенно недопустим. По его словам, это приведёт к резкому ослаблению безопасности страны, провоцируя Запад на «масштабное военное столкновение». Дипломат подчеркнул, что «для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают».