Истра, Московская область, 4 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Открытое горение на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области, который загорелся накануне, ликвидировано. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Коновалов ИА REGNUM Горит склад Ozon в Подмосковье

«В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом накануне в МЧС сообщили, что пожар на складе Ozon в Истре был локализован на площади 55 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что пожарные спасли от огня несколько зданий площадью 400 тысяч кв. метров в складском комплексе Ozon, в том числе помещение, в котором находилась легковоспламеняемая жидкость.