Москва, 4 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. По итогам торгов 3 августа баррель нефти марки Brent подешевел на 2,60%, до $97,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Pixabay.com Добыча нефти

Заседание ОПЕК+ не оказало значимого влияния на нефтяной рынок. Покупатели отступили на фоне увеличения запасов нефти.

Министры ОПЕК+ одобрили увеличение квот на добычу нефти с сентября еще на 100 тыс. баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяной рынок в настоящее время сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня.

На прошлой неделе запасы нефти увеличились на 4,47 млн баррелей, до 426,55 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей), запасы бензина — на 163 тыс. баррелей (прогноз был — 1,5 млн) и составили 225,29 млн баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей (прогноз был +1,0 млн баррелей), до 109,32 млн баррелей.

Сегодня, 4 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,94 за баррель. При закреплении цены ниже психологического уровня, позиции покупателей ослабли.

Возросли риски дальнейшего снижения цены до $90 за баррель. Чтобы ситуация для покупателей нормализовалась, им нужно закрепиться выше $103 до конца недели.

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