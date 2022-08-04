Белу-Оризонти, Бразилия, 4 августа 2022, 08:23 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом» в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча прошла завершилась со счётом 2:2.
На 45-й минуте матча нападающий «Атлетико Минейро» Халк реализовал пенальти, а на 47-й защитник «Палмейраса» Мурило срезал мяч в свои ворота.
На 59-й минуте Мурило забил уже в ворота соперника, а на 92-й полузащитник «Палмейраса» Данило сравнял счёт.
Ответный матч пройдёт 10 августа.
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