Алтайский край, 4 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Группа по взаимодействию со СМИ Оперативного штаба Алтайского края 4 августа информирует об итогах проведения плановых командно-штабных учений по пресечению условной террористической угрозы и ликвидации возможных последствий.

Группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края Здание группы управления

Активные действия функциональных групп краевого оперативного штаба разворачивались в с. Налобиха Косихинского района, где, согласно легенде учений, двое неизвестных лиц, вооружённых гладкоствольным оружием, напали на среднюю общеобразовательную школу, заминировали здание и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе реализации первоочередных мер условно опасная зона была блокирована. Развёрнутый пункт временного размещения принял, согласно докладу руководителя оперативной группы, свыше 500 человек, большую часть которых составили дети.

Основное внимание при этом уделено взаимодействию группы медицинского обеспечения и минимизации последствий теракта. На безопасном расстоянии от зоны условного теракта специалисты развернули многофункциональный мобильный сортировочный пункт, способный принять пострадавших в результате огнестрельных ранений, биологических отравлений, от ожогов различной степени тяжести и др. Оперативность принятия решений и реальная отработка действий этих групп получила высокую оценку

Группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края Здание группы управления

В ходе обследования силами и средствами оперативного штаба Алтайского края социальных объектов, находящихся в зоне контртеррористической операции, на крыльце Налобихинской участковой больницы обнаружен бесхозный предмет с признаками самодельного взрывного устройства. В этом заключалась еще одна вводная, по которой оперативному штабу необходимо было принять экстренное решение.

Незамедлительно прибывшая взрывотехническая группа подтвердила, что в случае детонации последует опасность химического поражения в радиусе до 400 м. В целях недопущения угрозы распространения ядовитых реагентов группой радиационной, химической и биологической защиты обеспечено блокирование опасной зоны с применением специальных деактивирующих средств. Параллельно с этим взрывотехники приступили к обезвреживанию обнаруженного предмета.

Группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края Подведены итоги антитеррористических учений в Алтайском крае

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, начальника УФСБ России по Алтайскому краю полковника Романа Плотникова, участники командно-штабного учения показали необходимый уровень подготовки.

Оперативный штаб благодарит население за понимание необходимости проведения антитеррористических учений.

Как сообщало ИА REGNUM, в антитеррористическом учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», краевые органы власти.

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