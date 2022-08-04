Уфа, 4 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Массовые проверки водителей проводят в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Сообщается, что 4 августа в Иглинском районе на 1506 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск сотрудники ГИБДД будут проверять водителей.

«Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что проведение таких мероприятий необходимо для поддержания порядка на автотрассах дорогах и обеспечения безопасности дорожного движения.

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