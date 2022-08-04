Улаганский район, Алтай, , 08:21 — REGNUM В Республике Алтай против председателя совета депутатов Улаганского района возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти и угрозу применения насилия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным следствия, 26 июля следователь приехал в село Акташ, чтобы ознакомить с материалами дела, по которым политика обвиняли в превышении должностных полномочий и растрате. Однако в ответ тот повёл себя агрессивно, пригрозив следователю убийством.

«После высказанных угроз и оскорблений депутат самовольно покинул участковый пункт полиции. Сегодня ему предъявлено обвинение, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.