Сеул, , 08:23 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует провести телефонные переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во второй половине дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Ранее представители администрации сообщали о том, что по причине своего пятидневного отпуска южнокорейский лидер не планирует лично встречаться с представительницей США.

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Напомним, что американский спикер прибыла на военную базу США в южнокорейском Осане 3 августа.

Нэнси Пелоси стала первым спикером палаты представителей Конгресса США, посетившим Южную Корею с 2002 года.

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