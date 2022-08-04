Москва, , 08:20 — REGNUM Гражданам России, имеющим водительские права, необходимо поменять из до 2025 года, сообщает агентство «Прайм».

Водитель автомобиля Unsplash

С такой рекомендацией выступила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она пояснила, что согласно постановлению правительства РФ от 9 апреля 2022 года, срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлён до 2025 года. В этой связи юрист считает, что даже тем водителям, чьи права действуют до 2025 года, нужно менять их заранее, поскольку в этот год менять документы отправятся даже водители, чьи права по изначальным срокам утрачивали силу раньше.