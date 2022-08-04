Баку, , 08:20 — REGNUM Атака азербайджанской армии на позиции подразделений Нагорного Карабаха была ответом на «провокации», заявил министр иностранных дел Азербайджана в телефонном разговоре со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД сказал, что в последние дни с армянской стороны якобы были провокации, а ответ последовал после гибели азербайджанского военнослужащего.

«Было подчеркнуто, что вооружённые силы Азербайджана предприняли адекватные меры реагирования на военные провокации на своих суверенных территориях», — отметили в пресс-службе МИД.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе был ранен военнослужащий в ходе обстрела с азербайджанской стороны. 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли, 14 были ранены. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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