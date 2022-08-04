Стокгольм, 4 августа 2022, 08:19 — REGNUM В Швеции телеканалу SVT пришлось извиняться перед зрителями после сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая российские паспорта в Херсоне, сообщает Dagens Media.
Отмечается, что руководство телеканала получило большое количество негативных комментариев, журналистов обвинили в «российской пропаганде».
По словам самих журналистов, им стоило лучше прояснить происходящее и дать зрителям больше контекста.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса и Украины.
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