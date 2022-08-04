Стокгольм, , 08:19 — REGNUM В Швеции телеканалу SVT пришлось извиняться перед зрителями после сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая российские паспорта в Херсоне, сообщает Dagens Media.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова, ИА REGNUM

Отмечается, что руководство телеканала получило большое количество негативных комментариев, журналистов обвинили в «российской пропаганде».

«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных. Но поскольку материал вызвал вопросы, мы должны были четко указать источник», — заявили в телеканале.

По словам самих журналистов, им стоило лучше прояснить происходящее и дать зрителям больше контекста.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса и Украины.

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