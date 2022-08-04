Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновске планируется демонтировать складское помещение, расположенное на территории федерального комбината «Северный». На это выделено более 9,5 млн рублей. Соответствующие извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Государственным заказчиком выступает федеральное государственное казённое учреждение комбинат «Северный» управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу. Ведомству опять понадобилось снести недостроенное здание, на этот раз — объект под наименованием «Склад № 2». Недострой расположен в Ульяновске по проезду Нефтяников, 11.

«Объект незавершённого строительства находится на территории действующего предприятия. Ввиду этого разрушение здания методом взрыва или другими потенциально опасными методами неприемлемо. Принято решение о демонтаже здания складского помещения механическим способом — поэлементной разборкой с частичным сохранением годных материалов», — отмечается в документе.

Основные демонтажные работы предлагается провести комплексными потоками: первые два предполагают разборку покрытия здания и стенового ограждения, третий — вывоз мусора со строительной площадки.

Начальная цена контракта определена в размере 9 556 897,2 рубля. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее проводился аукцион для сноса здания тепловозного депо, которое находится на территории комбината «Северный».

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