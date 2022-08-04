Ульяновск, 4 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Ульяновске планируется демонтировать складское помещение, расположенное на территории федерального комбината «Северный». На это выделено более 9,5 млн рублей. Соответствующие извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственным заказчиком выступает федеральное государственное казённое учреждение комбинат «Северный» управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу. Ведомству опять понадобилось снести недостроенное здание, на этот раз — объект под наименованием «Склад № 2». Недострой расположен в Ульяновске по проезду Нефтяников, 11.

«Объект незавершённого строительства находится на территории действующего предприятия. Ввиду этого разрушение здания методом взрыва или другими потенциально опасными методами неприемлемо. Принято решение о демонтаже здания складского помещения механическим способом — поэлементной разборкой с частичным сохранением годных материалов», — отмечается в документе.

Основные демонтажные работы предлагается провести комплексными потоками: первые два предполагают разборку покрытия здания и стенового ограждения, третий — вывоз мусора со строительной площадки.

Начальная цена контракта определена в размере 9 556 897,2 рубля. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее проводился аукцион для сноса здания тепловозного депо, которое находится на территории комбината «Северный».

Подробнее: В Ульяновске демонтируют тепловозное депо