Брюссель, 4 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В ходе своего телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал сербские и косовские власти к диалогу. Он написал об этом 4 августа на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о напряженности в Северном Косово. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем», — отметил он в своём сообщении.

Также Столтенберг добавил, что миссия международных сил под руководством НАТО в Косово (KFOR) может в ситуацию вмешаться «на основании своего мандата ООН» в случае, если стабильность в регионе окажется под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич 2 августа сообщил о намерении приехать в Брюссель на встречу с косовским премьер-министром Альбином Курти.