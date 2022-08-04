Пермь, 4 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели женщины под колёсами поезда, сообщили 4 августа в Уральской транспортной прокуратуре.

Поезд

Смертельный несчастный случай произошёл на 1532 км третьего пикета перегона станций Иренский — Кунгур. Женщину сбил электропоезд, следующий по маршруту Пермь-II — Кишерть. Пермячка переходила железную дорогу перед близко идущим составом.

«Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказали в ведомстве.