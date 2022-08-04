Самара, , 08:16 — REGNUM Личность утонувшего мужчины устанавливают в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Водолаз Главное управления МЧС по Республике Алтай 04.mchs.gov.ru

Сообщается, что 3 августа водолазы осуществляли поиски утонувшего мужчины на водоеме первый Падовский карьер.

Отмечается, очевидцы видели, как он прыгнул в воду, но на поверхность водоема он так не поднялся. Тело мужчины было найдено и доставлено до берега. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 июля в Самарской области на воде погибли 26 человек.

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