Пномпень, , 08:15 — REGNUM В развитии двусторонних отношений с Камбоджей заинтересована Россия. Об этом 4 августа заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Лавров отметил, что Россия ценит двусторонние отношения с Королевством Камбоджа. История этих отношений, по словам главы МИД России, очень добрая и позитивная историю.

«Мы развиваем сотрудничество в целом ряде областей: космической, гуманитарной, военной, технической, в вопросах безопасности. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наши отношения продолжали углубляться», — указал Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Камбоджа работают над переходом на национальные валюты во взаиморасчётах.

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