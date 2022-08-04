Москва, 4 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Российская валюта 3 августа показала смешанную динамику по отношению к основным иностранным валютам, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Рубли

Пара доллар/рубль повысилась на 0,47%, до 60,58 руб., фунт/рубль — на 1,28%, до 74,68 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,44%, до 60,98 руб. Как видно, сильных изменений по рублевым парам не наблюдалось.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула остров, в итоге риски эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня снизились.

Заседание ОПЕК+ не оказало значимого влияния на нефтяной рынок и динамику курса рубля. Торговые объемы на рынке остаются низкими.

Сегодня, 4 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,94 за баррель. Продавцы прорвались через уровень $100 на фоне роста запасов нефти, заставив покупателей отступать.

Для рубля это негативный фактор, поскольку падение нефтяных котировок может ускориться до $90, что снизит валютную выручку экспортеров, которые и так продают нефть с дисконтом.

Ситуация вокруг Тайваня остается неопределённой. Минфин РФ отказывается обнародовать новые параметры бюджетного плана. Продавцы в нефти потеряли уровень $100.

Индекс доллара демонстрирует смешанную динамику в преддверии пятничного отчета по рынку труда в США за июль.

Учитывая перечисленные факторы, по паре доллар/рубль ожидается консолидация в ценовом диапазоне 59,00–61,50 руб. Верхнюю границу сдвинута вверх из-за снижения цен на нефть.

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