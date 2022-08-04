Джакарта, 4 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула отсутствие доброй воли у Мьянмы для реализации пяти пунктов, согласованных лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для прекращения кризиса в стране, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Позиция Индонезии очень ясна, мы видим, что в настоящее время нет существенного прогресса в реализации консенсуса из пяти пунктов», — заявила Ретно Марсуди, выступая с онлайн-заявлением для прессы о встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Камбодже.

Индонезия согласилась с АСЕАН в том, что Мьянма не должна быть представлена политическими должностными лицами на заседаниях Ассоциации.

«Индонезия также заявила, что если до саммита в ноябре вообще не произойдет никаких изменений, то министры иностранных дел стран АСЕАН должны представить лидерам стран Юго-Восточной Азии рекомендации относительно шагов, которые должны быть предприняты АСЕАН в будущем», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла вопрос о здравоохранении и продовольственной безопасности на встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшейся в Камбодже.