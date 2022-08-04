Лос-Кабос, 4 августа 2022, 08:11 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Ринки Хидзикатой в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Медведев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Медведев сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.