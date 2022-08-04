Лос-Кабос, Мексика, 4 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Ринки Хидзикатой в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.