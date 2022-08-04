Томск, 4 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Кожевниковском районе Томской области стартовала уборочная кампания. Здесь начали убирать озимые культуры: пшеницу и рожь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

К настоящему времени уборку начали хозяйства Сергея Вейсгейма, а также ООО «Вороновское». В Асиновском районе тем временем начался сбор льна-долгунца (обработано 77 га).

Заготовка кормов в регионе завершена на площади 49 тыс. га. Заготовлено 23 тыс. тонн сена, более 110 тыс. тонн сенажа и 12,5 тыс. тонн зерносенажа.

«В общей сложности на одну условную голову скота животноводы заготовили 12,3 ц кормоединиц (44,1% от плана)», — отметили в администрации.