Донецк, , 08:10 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки четыре человека получили ранения, наступив на сброшенные мины. Об этом 4 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что за минувшие сутки четыре жителя республики получили ранение, наступив на сброшенные киевскими боевиками запрещённые мины ПФМ-1 «Лепесток».

Данные противопехотные мины малозаметны, потому власти ДНР рекомендуют жителям постараться не выходить из дома без лишней необходимости.