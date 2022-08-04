Донецк, 4 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки четыре человека получили ранения, наступив на сброшенные мины. Об этом 4 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что за минувшие сутки четыре жителя республики получили ранение, наступив на сброшенные киевскими боевиками запрещённые мины ПФМ-1 «Лепесток».

Данные противопехотные мины малозаметны, потому власти ДНР рекомендуют жителям постараться не выходить из дома без лишней необходимости.