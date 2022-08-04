Новосибирск, , 08:31 — REGNUM Суд избрал меру пресечения руководителю новосибирского регионального управления Росздравнадзора Елене Хрусталевой. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

Суд Цитата из к/ф «На пределе». Реж. Фатих Акин. 2017. Германия, Франция

Напомним, что Елена Хрусталева ранее была задержана по делу о мошенничестве.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 4 августа 2022 года ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хрусталевой Е. Я. оставлено без удовлетворения. В отношении Хрусталевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 1 октября 2022 года», — говорится на сайте суда.

Хрусталёву освободили из-под стражи.

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