Пекин, 4 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Масштабные военные учения с боевыми стрельбами начаты Народно-освободительной армией Китая вокруг острова Тайвань. Об этом 4 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Отмечается, что эти манёвры стали ответом Пекина на визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, начались в 12:00 (07:00 мск) 4 августа шести районах в акватории около Тайваня и будут продолжаться до 12:00 7 августа.

Также указывается, что в связи с проведением учений Китай выпустил предупреждение для судов и самолётов не входить не акваторию и воздушное пространство, в которых проводятся манёвры и координаты которых ранее были обнародованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель написал, что Китай якобы не имеет оснований для использования визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве повода для начала «агрессивной военной деятельности».