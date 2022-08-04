Тбилиси, 4 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «За Грузию» выступает за ужесточение режима для приезжающих в Грузию граждан России. Обращение 3 августа было размещено на сайте партии.

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«Считаем необходимым срочно пересмотреть действующий режим движения граждан с Российской Федерацией и сократить годовой безвизовый режим до срока 1–3 месяца», — говорится в заявлении.

По мнению авторов обращения, значительная часть тех, кто приехал из России, оседают в Грузии, покупают недвижимость, регистрируют бизнес. В партии «За Грузию» видят в этом угрозу государственной безопасности, кроме того, есть опасения, что из-за наплыва русских из республики усилится отток грузин.

В партии призывают Службу государственной безопасности объяснить депутатам парламента, какие потенциальные угрозы может нести волна переселенцев.

Стоит отметить, что граждане России могут въезжать в Грузию по загранпаспорту и пребывать в стране до одного года. Ранее партия «Лело» выступила с призывом ввести визы для жителей РФ.