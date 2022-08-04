Москва, 4 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и Ростуризм помогают спланировать путешествия по стране, которые уже становятся доступнее, интереснее и комфортнее для всех россиян. Один из самых удобных и доступных форматов — это короткие поездки в выходные дни. Для их планирования Ростуризм подобрал 20 готовых вариантов, география которых охватывает города и регионы в центральной, северо-западной и южной частях России, а также Приволжье, Урал и Дальний Восток.

Цитата с сайта Russia. Travel Национальный туристический портал Russia. Travel

«Как и в прошлом году, мы подготовили для туристов удобные готовые маршруты на выходные дни. Получилось 20 направлений: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие города. Мы постарались максимально продумать: как лучше доехать, что можно успеть посмотреть и какие подарки и сувениры привезти. Всего два-три дня, но я всегда повторяю, что выходные — это маленькая жизнь, которую в наших силах наполнить яркими впечатлениями и эмоциями.

Теперь каждый может буквально за несколько минут спланировать свое путешествие, не выходя из дома или с рабочего места. Достаточно лишь зайти на наш сайт Russia. Travel в специальный раздел», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Готовые варианты и идеи для поездок в выходные дни уже доступны на портале Russia. Travel (развивается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства») в специально созданном разделе: https://city.russia.travel/.

Всего 20 направлений, которые охватывают 19 городов и включают суммарно более 150 объектов и мест для посещения. Программа сформирована таким образом, что за 2−3 дня в любом городе и регионе можно успеть посмотреть все самые главные достопримечательности, познакомиться с местной кухней, а самое главное, активно и насыщенно провести выходные.

По данным опроса ВЦИОМ о предпочтениях россиян для летнего отдыха в 2022 году, 33% опрошенных за последние пять лет отдыхали или проводили отпуск в России более двух раз. А 17% опрошенных предпочли бы отдыхать только в выходные, которые можно разнообразить и провести насыщенно и интересно в коротком путешествии в соседний регион. А спланировать такую поездку поможет национальный туристический портал Russia. Travel, который развивается благодаря Ростуризму и нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для того чтобы напомнить о всех плюсах путешествий в выходные, АНО «Национальные приоритеты» и Ростуризм запустили креативную информационную кампанию. Центральной частью кампании стал видеоролик, который в комедийном жанре отвечает на самый популярный вопрос: «Как прошли выходные?»

Поездка в выходной день будет удачным форматом для тех, кто хочет сменить обстановку, перезагрузиться, отдохнуть от ритма мегаполиса и получить новые эмоции и заряд свежих сил для предстоящей рабочей недели.

Любой город и регион может стать новой точкой и поводом для путешествия в выходной день. За 2−3 дня можно успеть многое: посетить топовые исторические, архитектурные и культурные места в городе или запланировать гастрономическое путешествие в соседний регион и попробовать местную кухню.

«Мы с вами живем в очень интересное время, когда ломаются старые устои и формируются новые тренды, в том числе и в туризме. Современный турист хочет не просто побывать в уникальных местах, но и самореализоваться, получить индивидуальные впечатления, новые знания и опыт. Нам нужно идти «в ногу со временем», говорить с туристом на понятном ему языке, предлагать новые форматы продуктов и при этом сохранять незыблемыми свои традиции», — отметила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.

Ранее Ростуризм к началу летнего сезона разработал 133 автомаршрута для автомобильных путешествий по всей России — Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и т.д. Все они также доступны на портале Russia. Travel. Путешествие на автомобиле является одним из самых популярных и востребованных видов отдыха для россиян. Это подтверждают данные опроса ВЦИОМ: 24% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле.

Цитата с сайта city. russia. travel Russia. Travel

«Автомобиль не просто транспортное средство, но и дополнительная степень свободы, возможность совершить увлекательное путешествие по интересным местам. Эта истина особенно актуальна в России текущим летом, когда для традиционных туристических поездок оказались закрыты многие направления. Безусловно, продолжительные автомобильные поездки требуют терпения, подготовки, внимательного отношения к техническому состоянию машины.

Но, с другой стороны, такой способ проведения отпуска позволяет выбирать маршрут на свой вкус и получать больше приятных впечатлений. Остается надеяться, что нынешний сезонный всплеск автомобильных поездок станет дополнительным импульсом развития у нас в стране дорожной и туристической инфраструктуры. В России много живописных мест для отдыха, только, к сожалению, не всегда туда можно добраться даже на проходимом автомобиле», — считает председатель национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.