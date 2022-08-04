Оренбург, 4 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Оренбурге на площадке особой экономической зоны планируют построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Оренбуржья Дениса Паслера и генерального директора ООО «Газпром СПГ технологии» Ивана Кожевникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

«Оренбуржье является нефтегазовым регионом. Это необходимо использовать, и развивать новые для области направления. Транспортный сектор региона заинтересован в переходе на природный газ в качестве топлива — он более экологичный и экономичный. Оренбургская область имеет высокий транзитный потенциал, уже не первый год в регионе идет строительство международного транспортного коридора — нового Шелкового пути. Количество техники, проходящей через регион, растет на 15-30% в год, хотя проект еще не реализован до конца. При строительстве нового комплекса по производству СПГ нужно учитывать такие возможности региона», — подчеркнул Денис Паслер.

Производительность комплекса составит от 25 тысяч тонн газа в год. Будет создано не менее 35 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей. Планируется ввести объект в эксплуатацию в 2024 году.

Сейчас идут подготовительные работы. В ближайшее время инженеры ООО «Газпром СПГ технологии» посетят регион для выбора земельного участка под будущий комплекс. Стоит отметить, компания «Газпром СПГ технологии» является единым оператором ПАО «Газпром» в сфере проектов малотоннажного производства и использования СПГ.

Губернатор отметил, что у проекта есть большие перспективы расширения производства на территории Оренбургской области. Сейчас главная задача — завершить подготовку и приступить к проектированию объекта.

«Если мы строим такой объект в регионе, то нужно обеспечить полную загрузку комплекса. Предлагаю вам рассмотреть возможность развития на восток Оренбуржья. В той части области сосредоточены основные сырьевые активы региона и соответствующее производство. Сейчас промышленные предприятия области активно переводят автопарк и оборудование на газомоторное топливо, наличие в регионе завода по производству сжиженного природного газа даст возможность ускорить этот процесс. Это не только экономия средств для бизнесменов, но и забота об экологии», — сказал глава региона.