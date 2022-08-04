Газни, Афганистан, 4 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в районе расположения 3-й бригады «Мохаммади» 203-го армейского корпуса «Мансури» в восточной части города Газни была слышна интенсивная стрельба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Более подробной информации об инциденте пока нет. Однако Фронт национального освобождения Афганистана заявил, что ими было совершено нападение на штаб 3-й бригады, в результате чего несколько членов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены.

Ранее Фронт национального освобождения взял на себя ответственность за ликвидацию талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главы уезда Андар и трёх его телохранителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.