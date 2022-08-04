Енисейский район, Красноярский край, 4 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на территориях Енисейского и Богучанского районов. В тушении были задействованы более 40 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

По состоянию на утро 4 августа, в регионе действует четыре лесных пожара в Таймырском и Эвенкийском районах. Пройденная огнём площадь составила 1,2 тыс. га.

«Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Всего в охране лесов от пожаров задействовано более 180 человек и более тридцати единиц техники», — отметили в правительстве.