Пекин, 4 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Масштабные учения с боевыми стрельбами начала Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вокруг Тайваня. Об этом 4 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что военные манёвры стартовали в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до 12:00 (07:00 мск) 7 августа. Учения проводятся сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня.

Китайская сторона предусмотрительно выпустила предупреждение для гражданских воздушных и морских судов не заходить в воздушное пространство и в акваторию в районах, где проходят учения с боевыми стрельбами. Все необходимые координаты были опубликованы заранее.

Центральное информационное агентство Тайваня отметило, что три из шести районов манёвров НОАК наложились на акватории, которые Тайвань считает своими территориальными водами. Власти Тайваня полагают, что учения могут создать трудности работе портов островов Цзилун, Хуалянь и Суао.

Военные учения стали ответом КНР на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это был первый за 25 лет визит в Тайбэй американского чиновника такого высокого ранга.