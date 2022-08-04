Новосибирск, , 08:01 — REGNUM В Новосибирской области суд отменил оправдательный приговор по делу о массовой драке между фанатами футбольного клуба «Сибирь» и красноярского «Енисея», которая закончилась гибелью человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

«В марте 2022 года двоих новосибирцев, которые, согласно версии следствия, забили до смерти болельщика из Красноярска, присяжные оправдали, — уточняет СМИ. — Но прокуратура обжаловала решение. Теперь будет собрана новая коллегия присяжных».

Новосибирцы на время повторного судебного разбирательства будут находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что речь идёт о событиях, которые произошли в 2017 году. Тогда фанаты «Енисея» приехали в Новосибирск, чтобы вернуть отнятые у них баннеры и флаги. Они договорились о встрече с новосибирскими болельщиками. Произошла массовая драка. Один из жителей Красноярска скончался на месте от полученных травм.